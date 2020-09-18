«أردوغان»: لا مانع من إجراء محادثات استخبارية مع مصر

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله إن تركيا استاءت من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أنه لا مانع في الحوار مع مصر.وقال أردوغان، بحسب وسائل إعلام تركية، إن "إجراء محادثات استخبارية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا"، في إشارة إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا.من جهة أخرى، قال أردوغان: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر، وأضاف: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا.