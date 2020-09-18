الإعلان التشويقى لـ «الليلة الكبيرة».. بصوت عبدالرحمن أبوزهرة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن "الليلة الكبيرة"، البرومو الدعائي الأول للعمل، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب.واحتوى البرومو على مشاهد كرتونية لبطلة العمل وهي طفلة، يقوم جدها يحكي لها "حدوتة" عن الليلة الكبيرة.فيلم الليلة الكبيرة هو فيلم رسوم متحركة مصري من إنتاج شركة چيرافيكس مستوحى من أوبريت الليلة الكبير الشهير للفنانين الكبار صلاح جاهين وسيد مكاوي وناجي شاكر وصلاح السقا.الفيلم تم اختياره ليشارك في جائزة المشاريع لأكبر مهرجان رسوم متحركة في العالم، مهرجان أنيسي لعام 2020، وهو في أواخر مراحل التطوير ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعرض عام 2022.