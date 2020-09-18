123 يتقدمون بأوراقهم للجنة المشرفة على انتخابات النواب بالمنيا

أعلنت مصادر قضائية في المنيا، تقدم 123 مرشحًا حتى الآن من المستقلين والأحزاب والشباب بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحكمة المنيا الابتدائية.وقد شددت اللجنة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على سلامة المرشحين، والالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين منعًا للتزاحم، وتسهيلًا على المرشحين.وظهر بين الحضور نواب حاليون وقدامى، وعناصر جديدة من الشباب، وقد فتحت لجان تلقى الطلبات أبوابها في الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وسط إجراءات مشددة.وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالرحمن هارون، المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أحمد أبو الليل، بمجلس الدولة، المستشار وليد فهمي، بهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا، وقد شهد مجمع المحاكم حضورا أمنيا مكثفا بقيادة اللواء محمد ضبش، مساعد مدير الأمن، والمقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا.