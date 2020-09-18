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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل سرق سيارة بالسلام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:46 م
حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام، اليوم الجمعة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع في مدينة السلام.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع في مدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة عن قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال وجوده بمنطقة سكنه، مستقلًا  سيارة "مُبلغ بسرقتها وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته، عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فيها بالبيع وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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