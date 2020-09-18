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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أجهزة المدن الجديدة تعمل الجمعة والسبت لاستقبال طلبات «التصالح»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:49 م
لاستقبال طلبات «التصالح
لاستقبال طلبات «التصالح
محمد إبراهيم
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قرر عدد من أجهزة المدن الجديدة مواصلة العمل يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين هناك لإنهاء عملية التصالح، وذلك على خلفية قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتخفيض قيمة التصالح، وفي إطار التعليمات بالتسهيل على المواطنين ومنحهم الفرصة الكافية قبل مرور 30 سبتمبر المقبل، كآخر فرصة للتقدم للتصالح.

وأعلن جهاز مدينة بدر تشغيل المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء في المدينة، يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى أيام العمل الرسمية، ويقتصر العمل في الايام الاضافية على استقبال طلبات التصالح فقط، حتى انتهاء فترة التقدم للتصالح المقررة في 30 سبتمبر المقبل، طبقا للقانون 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020.

فيما أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة مواصلته استقبال طلبات التصالح يومي الجمعة والسبت، نظرا للإقبال وقرب انتهاء فترة التقدم، والتي سيتم بعدها تنفيذ القانون سواء كان بقطع المرافق عن المخالف أو إزالة المخالفة نهائيا.

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