106 مساجد جديدة بـ166 مليون جنيه بالبحيرة خلال عامين

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم مواطني المحافظة، مشيرًا إنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2038 مشروعًا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه، والبعض يجري تنفيذه في كل مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والإسكان بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت بـ43 مليار جنيه.وِأشار محافظ البحيرة إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم، لولا القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري، ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية مما يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.وأكد المحافظ أن بناء المساجد التى تقوم بتشييدها وزارة الأوقاف أو التي تتم بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة، شهدت خلال الآونة الاخيرة طفرة كبيرة، حيث تم خلال عام واحد بناء وافتتاح عدد 106 مساجد بلغت تكلفتها 166 مليون جنيه، منها 83 مسجدًا بالجهود الذاتية وعدد 23 مسجدًا علي نفقة الوزارة فى طفرة كبيرة، لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة والبالغ عددها 12 ألفًا و441 مسجدًا لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.كما أعلن "آمنة" أنه من المقرر خلال الأسبوع القادم افتتاح عدد 15 مسجدًا علي مستوى 8 مراكز والتي تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف، وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة تتجاوز 31 مليون جنيه، مشيدًا بالدور الكبير الذى تقوم بها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، حيث أكد المحافظ أنه سيتم افتتاح مسجد الهداية محطة التحرير ببدر بمساحة 550 م وبتكلفة اجمالية بلغت 3 ملايين و100 ألف جنيه، ومسجد الفتح بقرية رقامة بايتاي البارود بمساحة 400 م بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه،و مسجد محلصا بشبراخيت بمساحة 370 م علي مساحة بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، ومسجد عمر بن الخطاب- سليم طوبيان بدمنهور بمساحة 200 م بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، ومسجد القاضي بقرية نديبه بدمنهور بمساحة 142 بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و100 ألف جنيه.كما سيتم افتتاح، مسجد التقوى بوادي النطرون بمساحة 135 م بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، ومسجد الخمسين بكفر الدوار بمساحة 650 م بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، ومسجد الوقف الغربي بالرحمانية بمساحة 450 م بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، ومسجد الوسطاني البريجات بكوم حمادة بمساحة 450 م بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون و700 ألف جنيه، ومسجد قرية النحاس بكفر الدوار بمساحة 420 م بتكلفة اجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد بولين الكبير بكفر الدوار بمساحه 400 م بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه، ومسجد عمر بن الخطاب - سليمان شلبي بشبراخيت بمساحة 350 م بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه، ومسجد نور الإسلام - كوم شريك بكوم حماده بمساحة 300 م بتكلفة اجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، ومسجد شبراخيت بمساحة 250 م بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و500 الف جنيه، ومسجد محفوظ بالعكريشة بكفر الدوار بمساحة 250 م بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و500 ألف جنيه.