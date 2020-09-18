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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

استئناف خدمة مدارس الأحد بإيبارشية الشرقية العاشر من رمضان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:00 م
الأنبا مقار
الأنبا مقار
مونيكا جرجس- ماريان رسمي
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أعلنت إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان عن عودة استئناف أنشطة مدارس الأحد والخدمات الكنسية بنسبة 50%.

وقال الأنبا مقار أسقف الإيبارشية، في بيان له: بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تقرر عودة استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بالإيبارشية، بنسبة 50% مع مراعاة إجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها، استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد بنسبة 50%.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان: على أن يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.

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