رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
«مشروعات لا تنتهي».. «صباح الخير يا مصر» يستعرض إنجازات الدولة (فيديو)
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:38 م
طباعة
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، إنجازات الدولة المصرية في شتى المجالات.
اضغط للتفاصيل.
موضوعات متعلقة
بعد كارتيرون.. التعاون يخطف ثنائى الزمالك برقم خيالى
«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج
وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020
الصور
العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر
مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى
الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى
تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار
قصر السينما يستضيف سميرة أحمد
الأكثر قراءة
السيسى يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا
«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج
دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها
المزيد
إنفوجراف
تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»
أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)
السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»
شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)
أيام زمان
«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق
«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون
عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست
«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»
المزيد
نجم الساعة
انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟
منوعات
كورونا يُفقد آلاف العاملين في فرنسا وظائفهم
دراسة: الساخطون والساخرون معرضون للنوبات القلبية
3 أطعمة شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها
روسيا: كورونا سيتحول لعدوى موسمية
المزيد
مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد
الثقافة
«بعد توقف لشهور».. الروح تعود للسيرك القومى مع اتخاذ تدابير الوقاية
«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية في تطوير الفن الشعبي
دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير
القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر
المزيد