انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالفيوم اليوم

أعلنت الدكتورة أميمة محمد عباس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، عن البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.و تبدأ المبادرة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 بجميع وحدات الرعاية الصحية، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق سن 40 سنة، والفئات العمرية من 18 – 40 سنة المسجلين بقاعدة بيانات "100 مليون صحة" بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.وأشارت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية الصحية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، والاكتشاف المبكر لدى مرضى الاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري.وأن الكشف والفحوصات سوف تتم بمعرفة فرق مدربة من القطاع الطبي، بوحدات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خدمات القوافل العلاجية، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.