إطلاق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بالغربية وجنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشار إلى إطلاق القوافل في مناطق: صفط تراب مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ووادى مكتب- وادى الندية مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.