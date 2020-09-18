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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5238 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:28 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 5238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم الإبلاغ عن 577 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات 1169 حالة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على فرض إغلاق شامل يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر 3 أسابيع في محاولة للحد من تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا.

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