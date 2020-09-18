العراق: انفجار قاعدة «سبايكر» بسبب سوء تخزين عبوات ناسفة

كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن أن الانفجار الذي وقع، صباح اليوم، داخل قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين كان نتيجة سوء التخزين.وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن مخزنا للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع في قاعدة الشهيد ماجد التميمي "سبايكر" انفجر، اليوم"، مضيفة أنه حسب قيادة عمليات صلاح الدين تبين أن سبب الانفجار كان سوء التخزين.وكان مصدر أمني قد صرح، في وقت سابق، بأن انفجارًا لم تعرف طبيعته وقع داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة "سبايكر"، وتضم القاعدة العراقية جنودا أمريكيين.