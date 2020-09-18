ضبط استوديو صوت غير مرخص بالجيزة

تمكنت ضباط مباحث المصنفات بوزارة الداخلية من ضبط أجهزة حاسب آلي مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بداخل استوديو صوت غير مرخص.كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص، كائن بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستوديو المشار إليه، وتم ضبط مالك الاستوديو، وعثر بداخله على (جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ومصنفات فنية غير مصرح بنسخها– مايك صوت لاستقبال وتكبير الصوت– سماعات أذن لاستخدامها بغرفة التسجيل– فلتر صوت لتقنية الصوت أثناء التسجيل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.