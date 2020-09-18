«جهاز السادات» يطرح 12 وحدة إدارية ومهنية بمزاد علنى

أعلن المهندس علاء منيع أنه تم بيع 9 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تراوحت بين 69 حتى 132 مترا بعدة مناطق بالمدينة، كما سيتم طرح 12 وحدة إدارية ومهنية أخرى بمختلف المناطق السكنية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.وأوضح "منيع"- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم بيع المتر مربع بالوحدات المباعة بأنشطة مختلفة بأسعار تراوحت بين 4100 حتى 9200 جنيه، مؤكدًا أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا.وأشار إلى أنه سيتم طرح 12 وحدة إدارية ومهنية بمختلف المناطق السكنية في مدينة السادات بجلسة مزاد علني يوم الإثنين 12-10-2020، موضحا أنه سيتم شراء كراسات الشروط من مقر الجهاز بالشباك الواحد نظير سداد مبلغ 299 جنيها، وكذا سداد رسوم تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه.