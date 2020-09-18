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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن المنافذ» يضبط 8 قضايا تهريب بـ2 مليون جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:29 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لضبط قضايا التهريب، وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب، أبرزها: "بضائع أجنبية الصنع- ماكينات حفر- مكبرات صوت- مستلزمات إضاءة- اكسسوارات تجميل"، وبلغت القيمة والتعويض المالي فيها نحو 2 مليون جنيه.

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط عدد 26 قضية، أبرزها: انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سائقين وعاملين، مخالفات مسطح مائى، سلاح أبيض، كما تمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 871 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 183 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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