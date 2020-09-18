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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء دورات تدريبية على الخياطة والحياكة وصيانة المحمول والدش ببورسعيد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:06 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء الدورات التدريبية مجانًا على مهن الخياطة والحياكة، وصيانة المحمول والدش، وذلك بمركز التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 

وفي نفس السياق أوضح السيد السنجابي، مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن ، والتي تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول والدش، والتفصيل والحياكة.

ولفت مدير المديرية إلي أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على  عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن  بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلًا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين  شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدًا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا .

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن تكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا، ومتفرغًا  من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة بعد الظهر، على أن يتم  تقديم الطلبات بمقر مركز التدريب إلى مدير المركز غادة طنطاوى، وعنوانه: مديرية القوى العاملة - بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسة حافظ إبراهيم.

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