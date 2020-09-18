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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح عملية جراحية دقيقة بالأوعية الدموية بالتأمين الصحي في بورسعيد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:06 م
عملية جراحية
عملية جراحية
شيماء رشاد
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نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، في إجراء عملية جراحية دقيقة بالأوعية الدموية.

وأكدت إدارة المستشفى، في بيان مقتضب لها، أنه تعتبر العملية واحدة من أهم وأدق الجراحات فى مجال جراحة الأوعية الدموية لمريض يعاني من تمدد في الشريان الأورطي، وتجرى لأول مرة في بورسعيد، بإصلاح تمدد بالشريان عن طريق القسطرة وتركيب الدعامات تحت تأثير البنج الكلي.

أجرى العملية فريق طبي مكون من: دكتور تامر عبدالحي خفاجي، ودكتور محمد لبيب مأمون، ودكتور محمد مِسلم إبراهيم، ودكتور عادل حسن وهبة، ودكتور أحمد السيد عوض، وطبيب التخدير وفريق التمريض.

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