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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التسوية لـ408 موظفين بالأزهر و159 بـ«تعليم الإسماعيلية»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صالح الشيخ،
صالح الشيخ،
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن انتهاء إجراءات الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لـ408 موظفين وذلك بالأزهر الشريف، و159 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الأزهر الشريف تقدم بطلب إلى الجهاز لإعادة تعيين 472 موظفا، وقام الجهاز بإعمال شئونه ودراسة كل حالة على حدة وانتهى إلى الموافقة على التسوية لـ408 موظفين.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تقدمت بطلب للتسوية لـ216 موظفا، وانتهى الجهاز عقب الدراسة إلى الموافقة على التسوية لـ159 انطبقت عليهم الشروط.

وأشار الجهاز إلى أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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