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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
إحباط زواج طفلين
إحباط زواج طفلين
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاحه في إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية بإحدى قرى مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وذلك قبل خروج الطفلة "العروس" من الكوافير.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغًا عاجلًا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عامًا بتزويجها من طفل (17) عامًا، مشيرًا إلى إتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس.

وأضافت "السنباطي" أن المجلس اتخذ على الفور كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة، حيث تمت إحالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة، وقد أكدت اللجنة الفرعية صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة، مشيرة إلى أن الطفل "العريس" كان متوجهًا إلى الطفلة (العروس) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج.

وقالت "السنباطي" إنه تم إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالدى الطفلين إلى سراي النيابة العامة، ووقعا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهما للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها فى هذه الواقعة.

وكشفت "السنباطي" أن الطفل "العريس" كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام، وأنجب منها طفلًا ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث طرد زوجته "الطفلة" من مسكنه وأخذ الطفل، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كل سبل الدعم لهذا الطفل الصغير ووالدته لإثبات نسب الطفل واستخراج شهادة ميلاد له.

وأكدت السنباطي أن تلك الواقعة تعد انتهاكًا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، موضحة أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وما هو إلا تكريس لدائرة الفقر والجهل.

ولفتت "السنباطي" إلى المتابعة الدورية للأطفال في مثل هذه الحالات للتأكد من عدم إتمام الزواج في أي وقت لاحق، مع تقديم كل سبل الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم.

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابة لبلاغ المجلس فى مثل هذه الوقائع وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، كما توجهت بالشكر لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات ولأخصائيين الجمعيات الشريكة والذين لا يدخروا جهدا في تقديم الحماية والدعم للأطفال.
وشددت السنباطي على أن المجلس يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال، وأن المجلس سيقف دائمًا ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.

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