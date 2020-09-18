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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تحذر مواطنيها من زيادة خطر هجمات المنظمات المتطرفة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
سفارة الولايات المتحدة
سفارة الولايات المتحدة
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أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى أفغانستان إنذارا أمنيا لمواطنيها، تحذر فيه من زيادة خطر هجمات المنظمات المتطرفة.

وقالت السفارة ـ في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة ـ "إن المنظمات المتطرفة تواصل التخطيط لهجمات ضد مجموعة متنوعة من الأهداف في أفغانستان، بما في ذلك زيادة خطر الهجمات التي تستهدف النساء العاملات في الحكومة والقطاع المدني، ومن بينهن المدرسات وناشطات حقوق الإنسان".

وطالبت السفارة مواطنيها باتخاذ الإجراءات لحماية أنفسهم من تجنب التجمعات ومتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة أحدث الأخبار إلى جانب متابعة التطورات الأمنية المحلية.

وبدأت محادثات السلام الأفغانية بين كابول وطالبان السبت الماضي بعد أن أكملت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بنجاح إجراء تبادل الأسرى الذي طال انتظاره، ومن المتوقع الآن أن تمهد المحادثات الطريق أمام عملية سلام وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الحرب.

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