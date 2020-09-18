طلب إحاطة بشأن تجريم استغلال الأطفال على «يوتيوب»

طالب النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بسن تشريعات قانونية تمنع استغلال الأطفال في "فيسبوك" و"انستجرام" في ظل النمو اللافت للتسويق الذي يعتمد على الأطفال ما يتعارض مع قوانين حماية الطفل، خاصة بعد واقعة استغلال أحمد حسن وزينب لطفلتهما "أيلين" وترويعها في فيديو على السوشيال ميديا.وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة استغلال الأطفال من قبل أسرهم من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة عالية، بما يؤثر على الطفل سلبا من الناحية النفسية.وأوضح النائب أنه من الناحية القانونية، يوجد عدد من المواد التي تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.كما حظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.وأشار إلى أن استغلال الأطفال في العمل كيوتيوبر، يترك آثارا نفسية عليهم، فتلك الفيديوهات قد تعرض الطفل للتنمر وتجعله مادة للسخرية من أقاربه أو سكان منطقته.