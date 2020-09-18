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منوعات

3 أطعمة شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.. تعرف عليها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
أطعمة التسمم الغذائي.
أطعمة التسمم الغذائي.
وكالات
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يحدث التسمم الغذائي عندما يستهلك الشخص أطعمة ملوثة بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات، ويمكن أن تكون الأعراض مزعجة للغاية.

ويمكن لمعرفة الأطعمة التي من المرجح أن تسبب التسمم الغذائي أن تساعدك على تجنب المرض، ويمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى الغثيان، والإسهال، والقيء، وتشنجات المعدة، وارتفاع درجة الحرارة، والتعب، والأوجاع، والقشعريرة وفي حين أنه عادة ما تتحسن الحالة في غضون أسبوع، إلا أن الأعراض قد تكون أكثر من اللازم.

ومن المرجح أن تسبب بعض الأطعمة تسمما غذائيا أكثر من غيرها، خاصةً إذا تم تخزينها أو تحضيرها أو طهيها بشكل غير صحيح.

1. الدجاج:

يمكن أن يؤدي تناول الدجاج النيء أو غير المطبوخ جيدا، إلى التعريض لخطر الإصابة بالسالمونيلا، والتي يمكن أن تسبب الإسهال والحمى وتشنجات المعدة.

ومن المهم ألا تغسل الدجاج النيء قبل الطهو لأن رش الماء الناتج عن غسله تحت صنبور يمكن أن ينشر البكتيريا على اليدين والأسطح والملابس ومعدات الطهو، وعند فحص الدجاج، يجب ألا يكون هناك قطع وردية اللون في أي من اللحوم.

2. الأرز:

لا يشكل الأرز عند طهوه لأول مرة أي مخاطر معينة، ولكن إعادة تسخين الأرز إذا ترك ليبرد في درجة حرارة الغرفة يمكن أن ينمو "العصية المخية" التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال.

وإذا كنت تخطط لتناول الأرز المطبوخ في وقت لاحق، فتأكد من وضع بقايا الطعام في الثلاجة مباشرة وعدم تركها لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

3. الفاصوليا الحمراء:

على الرغم من اعتبارها من الأطعمة فائقة الجودة، فهي غنية بألياف البروتين والفيتامينات والمعادن، وإذا لم يتم طهيها بشكل صحيح، فإن الفاصوليا الحمراء غنية أيضا بالليكتين.

ويجب نقعها لساعات ثم غليها لمدة 10 دقائق على الأقل إذا تم شراؤها جافة، يمكن أن يتلف الليكتين جدار الأمعاء ويمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية.

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