جنرال أمريكي: محادثات كابول وطالبان واعدة ومهمة للشعب الأفغاني

وصف الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان المفاوضات الجارية بين حكومة كابول وحركة طالبان بأنها "واعدة للغاية"، لكنها تتضمن بعض المخاوف المتزايدة حيال الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين.وقال ميلر في تصريح أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة أثناء زيارته إقليم لغمان الشرقي إن المحادثات واعدة ومهمة للغاية للشعب الأفغاني. وكما نعلم، يجب خفض عنف طالبان.وأضاف: "أنا شخصيًا أشعر بقلق بسيط بشأن الخسائر في صفوف المدنيين... نحن بحاجة إلى خفض العنف، هذه هي إرادة الشعب".في غضون ذلك، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد: "نأمل في وقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة".