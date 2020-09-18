وزير الأوقاف يفتتح مسجدين في البحر الأحمر اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الأحياء الجديد شمال مدينة الغردقة، ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد الميناء تحت عنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.كما من المقرر أن يفتتح الوزير الأوقاف مسجد السمان بمدينة القصير جنوب المحافظة، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 71 مسجدًا من تنفيذ الوزارة في اليوم نفسه.وسيتفقد " جمعة" و" حنفي" وعدد من المسئولين المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة.