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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر وبزيادة حادة عن تسع حالات في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة لا تزال أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة خلال ذروة تفشي المرض في الصين في وقت مبكر هذا العام، فإنها أكبر ارتفاع منذ العاشر من أغسطس وتشير إلى استمرار مخاطر كوفيد-19 الناجمة عن القادمين من الخارج مع تفشي الوباء في أجزاء أخرى من العالم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد و12 أخرى في شنغهاي.

ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بكوفيد-19 منذ منتصف أغسطس، ورصدت اللجنة أيضًا 20 حالة جديدة دون أعراض، ارتفاعًا من 14 حالة في اليوم السابق، على الرغم من أن الصين لا تصنف هؤلاء على أنهم حالات مؤكدة لكوفيد-19.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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