صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر6 نقطة أو ما يعادل 03ر0% ليصل إلى 00ر23326 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر3 نقطة، أو22ر0%، ليصل إلى 01ر1642 نقطة.