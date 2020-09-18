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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:57 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل.

لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة. ولم يخض في التفاصيل.

وتحدث ترامب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.

وأحد الاحتمالات هو عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وتوقع ترامب في ذلك اليوم أن توافق السعودية في نهاية المطاف على اتفاق من هذا القبيل.

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