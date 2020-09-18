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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تراجعه إلى عاصفة.. الإعصار «سالى» يسقط أمطارًا غزيرة على أمريكا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
الإعصار سالى
الإعصار سالى
وكالات
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تسبب الإعصار "سالي" بعد تراجعه إلى عاصفة مدارية، بهطول أمطار غزيرة على أجزاء من ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا الأمريكية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال المركز الوطني للأعاصير في إرشاداته النهائية عن الإعصار إنه في الساعة 22:00 يوم الخميس بتوقيت غرينتش، كان على بعد نحو 115 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أوغوستا في ولاية جورجيا ويتحرك نحو الشمال الشرقي بسرعة 39 كيلومترا في الساعة تقريبا.

ووصل "سالي" إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الأربعاء قرب مدينة جالف شورز بولاية ألاباما وكان مصحوبا برياح سرعتها 169 كيلومترا في الساعة وتسبب في مقتل شخص بينما تم الإبلاغ عن فقد آخر.

وغمرت مياه الأمطار التي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا بعض أجزاء الساحل. وعانت مدينة بينساكولا الساحلية في ولاية فلوريدا من فيضانات عارمة، وتعطلت حركة النقل بسبب تضرر الطرق والجسور.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 433 ألف منزل وشركة في أنحاء المنطقة.

يذكر أن "سالي" هي العاصفة رقم 18 التي تتكون في المحيط الأطلسي هذا العام وثامن عاصفة مدارية أو إعصار يضرب الولايات المتحدة.

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