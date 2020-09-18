لاتفيا تشارك فى عمليتين عسكريتين بالعراق والبحر المتوسط

تخطط لاتفيا للمشاركة بقواتها في عمليتين عسكريتين دوليتين.وأعطى البرلمان في ريجا يوم الخميس القوات المسلحة في البلاد تفويضًا يستمر حتى أول نوفمبر 2022، لتتمكن من إرسال ما يصل إلى 34 جنديًا إلى العراق من أجل مهمة التدريب والتطوير التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".كما أن من المقرر أن يشارك جنديان في مهمة إيريني البحرية في البحر المتوسط، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في محاولة لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا التي تمزقها الحرب منذ فترة طويلة.يشار إلى أن لاتفيا، البالغ تعداد سكانها 9 .1 مليون نسمة، هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.