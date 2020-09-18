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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تراجع شعبيتها.. رئيسة بوليفيا المؤقتة تنسحب من سباق الانتخابات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:55 ص
جنين أنييس
جنين أنييس
وكالات
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سحبت رئيسة بوليفيا المؤقتة المحافظة جنين أنييس يوم الخميس ترشيحها لانتخابات 18 أكتوبر الماضي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تأخرها أمام مرشح الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الزعيم السابق إيفو موراليس.

وأعلنت أنييس ذلك في رسالة مصورة، وتولت منصبها أثناء فراغ في السلطة أواخر العام الماضي بعد انتخابات أثارت احتجاجات واسعة النطاق وأدت في النهاية إلى استقالة موراليس الذي حكم بوليفيا لفترة طويلة.

وأثار ترشيح أنييس الجدل بعد أن استبعدت في بادئ الأمر الإقدام على هذه الخطوة وتعهدت بتوجيه البلاد نحو انتخابات جديدة شفافة.

ويتقدم المرشح الاشتراكي لويس آركي استطلاعات الرأي يليه الوسطي كارلوس ميسا.

وكانت أنييس (52 عاما) مذيعة تلفزيونية ومحامية قبل تحولها للسياسة وهي من منتقدي موراليس بشدة.

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