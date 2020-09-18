بعد تراجع شعبيتها.. رئيسة بوليفيا المؤقتة تنسحب من سباق الانتخابات

سحبت رئيسة بوليفيا المؤقتة المحافظة جنين أنييس يوم الخميس ترشيحها لانتخابات 18 أكتوبر الماضي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تأخرها أمام مرشح الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الزعيم السابق إيفو موراليس.وأعلنت أنييس ذلك في رسالة مصورة، وتولت منصبها أثناء فراغ في السلطة أواخر العام الماضي بعد انتخابات أثارت احتجاجات واسعة النطاق وأدت في النهاية إلى استقالة موراليس الذي حكم بوليفيا لفترة طويلة.وأثار ترشيح أنييس الجدل بعد أن استبعدت في بادئ الأمر الإقدام على هذه الخطوة وتعهدت بتوجيه البلاد نحو انتخابات جديدة شفافة.ويتقدم المرشح الاشتراكي لويس آركي استطلاعات الرأي يليه الوسطي كارلوس ميسا.وكانت أنييس (52 عاما) مذيعة تلفزيونية ومحامية قبل تحولها للسياسة وهي من منتقدي موراليس بشدة.