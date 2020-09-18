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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدعوة لإجراء انتخابات فى الإكوادور «فبراير 2021»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
انتخابات عامة فى
انتخابات عامة فى الإكوادور
وكالات
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أعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الإكوادوري يوم الخميس إجراء انتخابات عامة في البلاد في 7 فبراير2021

ودعت ديانا أتامانت في تغريدة عبر موقع "تويتر" المنظمات السياسية والمجتمع المدني والمواطنين إلى مواكبة العملية الانتخابية.

يشار إلى أن حوالي 13 مليون مواطن لهم الحق في الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالإكوادور.

ومن المتوقع أن يتنافس حوالي 16 مرشحا على خلافة الرئيس الحالي لينين مورينو، الذي لم يرغب في الترشح لولاية ثانية.

ومن بين هؤلاء المرشح الرئاسي مرتين ووزير الاقتصاد السابق جيليرمو لاسو والرئيس الأسبق لوسيو جوتيريز وفابريسيو كوريا، شقيق سلف مورينو، رافائيل كوريا.

وكان الرئيس السابق نفسه قد اعتزم الترشح لمنصب نائب الرئيس، لكن المحكمة أكدت مؤخرًا إدانته بالفساد، ومنعته من الترشح.

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