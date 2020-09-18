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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 18-9-2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
الدولار
الدولار
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انخفض سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويقدم موقع «الدستور» لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 18 -9-2020، بالتزامن مع تعاملات منتصف الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-9-2020 في البنوك المصرية

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه دون مستوى 15.70 جنيه لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر.

وتأثر الدولار الأمريكي بزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من خلال زيادة استثمارات الأجانب، وارتفاع حصيلة الصادرات وعودة السياحة، فضلًا عن صدور تقارير دولية تتوقع استمرار قوة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وسجل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك (التجاري الدولي- مصر والعربي الإفريقي الدولي- المصرف المتحد).

فيما جرى تداوله بمتوسط سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في بنكي (التعمير والإسكان- كريدي أجريكول).

وفي البنوك الحكومية، جرى تداول الدولار الأمريكي بسعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع في بنكي (الأهلي- مصر)، وهو نفس سعره في بنكي (الأهلي الكويتي- الأهلي اليوناني).

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