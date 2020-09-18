رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل جديدة حول محاكمة طالب فرنسى تقرب من داعش

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
داعش
داعش
وكالات
طباعة
خيّم طيف رشيد قاسم، المجنِّد الفرنسي لصالح تنظيم داعش، على محاكمة طالب في باريس تقرّب أكثر مما ينبغي من الإرهابيين وهو يؤكد أنه كان يريد إجراء دراسة في إطار عمل جامعي.

وقال ضابط شرطة أدلى بإفادته عبر الفيديو بدون أن تكشف هويته في ثاني أيام هذه المحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة: "في يوليو- أغسطس (2016)، كان رشيد قاسم يبحث عن مواصفات أي شخص يمكن أن ينتقل إلى مرحلة تنفيذ عمل".

ورشيد قاسم هو المدبّر المزعوم لهجومين إرهابيين في 2016، واحد في سانت-إتيان-دو-روفراي (شمال-غرب فرنسا)، والثاني في ماغنانفيل، وهو يعدّ ميتًا حاليًا.

وتواصل قاسم شخصيًا في يوليو 2016 مع مجموعة في تطبيق تلجرام أنشأها طالب الأنثروبولوجيا ذو الـ26 عامًا والذي يمثل أمام المحكمة حتى الجمعة على خلفية "تكوين عصبة أشرار بهدف التحضير لاعتداءات إرهابية".

وقال الطالب: "خفت للغاية" حين اكتشفت أنّ المدعو ابن قاسم هو في الحقيقة رشيد قاسم، واصفًا الأخير بـ"المختل".

واعتُبر رشيد قاسم طويلا "العدو رقم واحد" لفرنسا، وهو يتحدر من مدينة روان (وسط).

وقال الطالب "أمقت الإرهاب"، لكنّه أوضح أنه كان مأسورا بما كان يفعله خلال "دراسته" عن الأوساط الإرهابية.

وكان هذا الطالب الفرنسي الذي كنّى نفسه بأبي جعفر، يستخدم مجموعته لنقل دعاية تنظيم داعش، وكان يقدّم نفسه على أنّه جاهز للمشاركة في معارك التنظيم أو يدعو محادثيه للتوجه إلى سوريا.

وبالإضافة إلى رشيد قاسم، انضم خمسة أشخاص آخرين إلى مجموعته، بينهم عشريني من بولينيزيا يعتبر أنّ "فرنسا في حرب على المسلمين" – بحسب زعمه، وكان ماثلًا أمام المحكمة في الجلسة نفسها.

ولم يتعرف المحققون رسميًا على بقية الأعضاء.

وبرّر هذا الطالب المتخصص في دراسات ما قبل التاريخ واسمه إرفين، إنشاء المجموعة في تطبيق تلغرام بأنه يريد دراسة الوسط الإرهابي في سياق عمل جامعي، مبديا "هوله" حيال الدعاية الإرهابية ونافيا أي نية لديه لتنفيذ اعتداءات.

وأعرب محقق مثل كشاهد عن "شكوك كثيرة" لديه حيال نوايا الشاب، موضحًا أنّه حرص على "حذف كلّ المعطيات" عن حواسيبه حين علم أنّ الشرطة تحقق بشأنه. وقال "يدّعي أنّه كان يقوم بعمل جامعي، ولكننا لم نعثر على أي ملاحظات مدوّنة".

وقال محقق آخر مثل بصفة شاهد إنّه لم يتوصل في نهاية فترة احتجاز الشاب في سبتمبر 2016، إلى الإقرار إن كان "مناصرًا للتشدد أم لا".

وبينما أكد الشاب أنّه اتصل من تلقاء نفسه بالمديرية العامة للأمن الوطني، ردّ الشاهد الأول ساخرًا: "لم يكن لديه شيء يقدّمه لنا".

واعترض محامي ارفين، وليم بوردون، على هذا الرأي، مؤكدًا أنّ موكله منح "معلومات دقيقة" للمحققين، مضيفًا في الوقت نفسه "بالطبع لم تكن دومًا قابلة للاستخدام".

موضوعات متعلقة

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

من «الواحات» لتفجير معهد الأورام.. التاريخ الأسود لجرائم الإخوان

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«السكرتيرة قبلك فى البيت».. كواليس طلاق محرم فؤاد وماجدة بيضون

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا