رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تحت الإغلاق التام من جديد بعد ظهر اليوم الجمعة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 02:45 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستفرض مجددا إجراءات الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة لمدة 3 أسابيع مع إمكانية التمديد.

وتشمل إجراءات الإغلاق، التي وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة عليها مساء الخميس، حظر الابتعاد عن المنزل لأكثر من 500 متر، إلا في حالات استثنائية، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في أماكن مغلقة وأكثر من 20 شخصا في أماكن مفتوحة، وزيارة الشواطئ وغيرها من الأماكن العامة.

وستكون المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية والمنشآت الترفيهية مغلقة، كما ستفرض قيود على عمل وسائل النقل ومشاريع الأعمال.

وسيتم نشر نحو ألف شرطي في الشوارع لضمان تطبيق الإجراءات، وستفرض غرامات مالية على عدم ارتداء الكمامة وانتهاكات أخرى لقواعد التباعد الاجتماعي.

وتكون القيود قائمة أثناء الأعياد اليهودية، منها رأس العام الجديد الذي يبدأ اليهود الاحتفال به في 18 سبتمبر هذا العام، و"يوم كيبور" (يوم الغفران) في 27 و28 سبتمبر، و"سمحات توراه" (بهجة التوراة) يومي 9 و10 أكتوبر و"سوكوت" (عيد المظال أو عيد العرش) في أكتوبر أيضا.

ولكن المشاركة في بعض الطقوس الدينية ستكون مسموحة، كما يستثنى من حظر مغادرة البيوت التوجه إلى العمل وإلى المحلات التجارية لشراء البضائع الأساسية أو الأدوية، وبعض الأنشطة الأخرى.

وأصبحت إسرائيل أول دولة في العالم أعادت فرض الإغلاق بسبب فيروس كورونا بعد 4 أشهر من رفع إجراءات الإغلاق الصارمة التي كانت مفروضة في مارس الماضي.

وقررت إعادة فرض الإغلاق بعد عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصلت معدلات الإصابة اليومية إلى آلاف الحالات الجديدة كل يوم.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد اعتذر للمواطنين عن ضرورة فرض الإغلاق مجددا، وذلك في خطاب خاص يوم الأربعاء الماضي.

موضوعات متعلقة

5 آلاف جنيه «هدية» محافظ مطروح للشباب العائدين من ليبيا

تفاصيل مخطط الإرهابى يحيى موسى لتهريب الإخوان من مصر لتركيا

لا زيادة في البنزين.. تفاصيل إعلان «البترول» أسعار الوقود الجديدة

وصول «المصريين المحررين» من ليبيا إلى مطروح (صور)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

دفاع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يكشف تفاصيل تسليم «ايلين» لجدتها

«المتحدة» تكشف التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة «ON»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

عشَّاق أم كلثوم.. فنان كبير هدد محمود الشريف بـ«مسدس» بسبب خطبة الست

«مكانش بيتبحبح معايا في السياسة».. وقائع زيارة محمد نجيب لـ «الشعراوي»

«عملي في كازينو الليل أثر على مشواري».. اعترافات شريفة فاضل

اعترافات محمد منيرعن أيام ملاهي شارع الهرم والبدايات

نجم الساعة

انتهاك الإبداع.. كيف حاولت «الإرهابية» السيطرة على قوة مصر الناعمة؟

منوعات

كيفية معرفة الرقم السرى للطالب

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

دراسة تكشف مفاجأة لأصحاب الوزن الزائد

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
اللقاح نزل فى صيدلية بطنطا
جمال طه
الخروج الكبير لـ«إخوان تونس»
ماجد حبته
الحكومة اليابانية الجديدة
د. محمد عفيفي
فى ذكرى الثورة العرابية
المزيد

الثقافة

دار الهلال تصدر رواية «إيبو العظيم» للروائى حسين عبدالبصير

القومي للمسرح ينظم حفلا غنائيا لـ أنغام في ساحة الهناجر

معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمران القيسى: مهرجان «ضى» أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليًا