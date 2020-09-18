روسيا ترصد تحرك 54 طائرة أجنبية على حدودها

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن راداراتها راقبت الأسبوع الماضي تحركات 54 طائرة تابعة لدول أجنبية نفذت تحليقات استطلاعية قرب حدود روسيا.وذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مساء الخميس، أن 44 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأجنبية نفذت تحليقات استطلاعية الأسبوع الماضي على طول حدود الدولة الروسية.وشددت الصحيفة على أن كل تحليقات الطائرات الأجنبية جرت تحت مراقبة الرادارات الروسية، مؤكدة أنه لم يتم السماح بأي انتهاك للحدود الجوية لروسيا.وأوضحت "كراسنايا زفيزدا" أن الطيارين الروس نفذوا خلال الأسبوع الماضي 313 تحليقا في إطار التدريبات القتالية انطلاقا من 62 مطارا.ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن حوادث متعددة يومية لاعتراض أهداف جوية أجنبية خاصة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنغ.