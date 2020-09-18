البرازيل تسجل 829 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس تسجيل 829 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 134935.وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 36303 لتبلغ إجمالا أربعة ملايين و455386 حالة.والبرازيل هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، لكنها تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.