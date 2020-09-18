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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: لا يهمنا من يفوز فى الانتخابات الأمريكية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده غير مهتمة بسير الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها وهوية الشخص الذي سيحكم البيت الأبيض.

وأشار ربيعي، خلال اجتماع بمنتخبي الأحزاب والناشطين السياسيين بمحافظة أصفهان وسط إيران، إلى أن بلاده تواجه "ضغوطا وحربا اقتصادية شعواء من قبل الأعداء".

وأضاف ربيعي: "نواجه عدوا غادرا يمارس الظلم مع العالم كله ولكنه يركز أكثر على إيران، ويمارس الضغط على الشعب بذريعة الضغط على الحكومة".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ضرورة "إجراء انتخابات رئاسية قوية في العام القادم"، معتبرا أنه "كلما كانت الديمقراطية ضعيفة ازدادت الضغوط الخارجية، وبالعكس كلما كانت المشاركة أكبر فستقل الضغوط الخارجية".

وأردف: "ليس مهما من ترشحه الانتخابات الأمريكية ليصل إلى البيت الورقي (البيت الأبيض)، فبالديمقراطية القوية يمكن الصمود أمام العدو".

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بحجة أنها "أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط".

ويخوض ترامب منافسة شرسة مع منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

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