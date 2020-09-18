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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

على طريقة البوعزيزى.. عاطل فى تونس يضرم النار بجسده

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
عاطل فى تونس يضرم
عاطل فى تونس يضرم النار بجسده
وكالات
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أضرم شاب عاطل عن العمل النيران في جسده في الشارع الرئيسي وسط العاصمة ليل الخميس في حادثة شبيهة بما أقدم عليه مفجر الثورة محمد البوعزيزي في عام 2010.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، لوكالة الأنباء التونسية، إن الشاب أُصيب بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده وقد تم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى الحروق البليغة إلى ولاية بن عروس القريبة من العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.

ولم تتوفر معلومات على الفور حول أسباب الحادثة ولكن الوكالة أشارت إلى أن الشاب من حاملي الشهادات العليا وقد أقدم على اشعال النيران من أجل مطالب اجتماعية.

وتتواتر مثل هذه الحوادث في تونس من قبل الشباب العاطل، منذ أحداث الثورة عام 2010 والتي أشعل فتيلها بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي الذي انتحر حرقا في 17 ديسمبر في سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة سلعه من قبل الشرطة.

ويعود الفضل للبوعزيزي الذي توفي بعد أيام في المستشفى متأثرا بحروقه البليغة، في توسع الاحتجاجات في أنحاء البلاد لتصل يوم 14 يناير 2011 إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وهو اليوم الذي وافق سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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