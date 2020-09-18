«تيدى» أصبح إعصارًا من الفئة الرابعة فى الأطلسى

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن "تيدي"، وهي عاصفة تشكلت في وسط المحيط الأطلسي، ازدادت قوة وتحولت إلى إعصار من الفئة الرابعة اليوم الخميس.وتابع المركز، ومقره ميامي، أن "تيدي" يوجد الآن على بعد 952 كيلومترا تقريبًا إلى الشمال الشرقي من جزر الأنتيل الصغرى مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترا في الساعة.