مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% عند الإقفال اليوم.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 305.79 نقطة أو 1.09% إلى 27726.59، كما تراجع ستاندرد آند بورز 500 52.55 نقطة أو 1.55% إلى 3332.94 نقطة.وهبط مؤشر ناسداك المجمع 229.56 نقطة أو 2.08% إلى 10820.91.