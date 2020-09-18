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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة: أخطر ما يهدد الأمن والسلم الدوليين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
وكالات
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من المخاطر التي تشكلها جائحة "كوفيد-19" على السلام في كل مكان بوصفها أخطر ما يهدد الأمن والسلم الدوليين خاصة الأشخاص العالقين في الصراعات.

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي للتضامن والعمل معًا سواء من داخل المجتمعات والبلدان وفيما بينها من أجل تقوية الروابط المشتركة وبناء مجتمعات مسالمة وقادرة على الصمود أمام المخاطر التي تشكلها الجائحة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أثناء مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم الدولي للسلام في الحديقة اليابانية بمقرّ الأمم المتحدة بنيويورك والذي يأتي قبل أسبوع من انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت الأمين العام إلى أن الهدف الرئيسي من تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاما هو منع الحرب وتعزيز السلام، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون والوصول إلى العدالة والفرص للجميع هي لبنات بناء المجتمعات المسالمة.

وشدد في كلمته التي ألقاها قبل قرع جرس السلام على الحاجة لإسكات البنادق والتركيز على العدو العالمي المشترك والمتمثل بجائحة " كورونا ".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من أجل الاحتفال بمُثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب، وموضوع عام 2020 هو "تشكيل السلام معا".

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