إصابات كورونا بأمريكا تتخطى 6 ملايين و650 ألف حالة

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصًا.وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 197 ألفا و244 حالة.