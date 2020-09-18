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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بأمريكا تتخطى 6 ملايين و650 ألف حالة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصًا.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 197 ألفا و244 حالة.

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