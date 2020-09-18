إصابات كورونا بأمريكا تتخطى 6 ملايين و650 ألف حالة
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
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قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصًا.
وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 197 ألفا و244 حالة.
وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 197 ألفا و244 حالة.