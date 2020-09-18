موسكو: سنرد بالمثل على أى عقوبات جديدة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا سوف ترد بالمثل على أي عقوبات تفرض عليها جراء الوضع القائم حول تسميم المعارض ألكسي نافالني.وقال زاخاروفا: "نحن على الدوام نرد بالمثل. نحاول ألا نبالغ.. بل نكون عادلين، ولذلك فإن ردود فعلنا متناسبة، ومعاكسة، وتأتي تحديدا في المجال الذي نتلقى فيه الضربة - وبناء على ذلك فإننا نوجه ضربة ردية، لأن الأعمال في الدبلوماسية لا تسري دون الرد".وتابعت: "نحن سنرد على ذلك كما نرد على جميع العقوبات، وكما نرد على قوائم الرفض، وكما نرد على محاولات طرد وسائلنا الإعلامية من المجال الإعلامي وعرقلة دخول صحفيينا وناشطينا".