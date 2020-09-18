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الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق يُعزى هاتفيا نظيره السودانى فى ضحايا الفيضان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
حمدوك
حمدوك
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تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر خلاله عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني في ضحايا كارثة الفيضان.

وأكد "الكاظمي"، أن العلاقات التاريخية بين البلدين تُحتّم على العراق الوقوف بكل ما يستطيع بجانب السودان الشقيق حتى يجتاز محنته.

من جانبه، عبر "حمدوك" عن شكره وتقديره لشعب وحكومة العراق لحرصها على الوقوف بجانب الشعب السوداني لاجتياز الظرف الدقيق الذي يمر به السودان.

وفي غضون ذلك، تلقى رئيس الوزراء السوداني برقية تعزية من سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، عبّر فيها عن حُزنه البالغ بنبأ الفيضانات التي ضربت معظم أنحاء البلاد، وخلفت عددًا من الضحايا.

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