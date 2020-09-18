14 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا.. والإجمالى يرتفع إلى 7346 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد إجراء 281 فحصًا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و346 إصابة.وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 21 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و865 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 وفاة، في حين يتابع 320 حالة علاجهم في المستشفيات.