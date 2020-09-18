«العنانى» يزور ألمانيا للتشاور حول استئناف الحركة السياحية

علمت "الدستور" أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، سيتوجه اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك لعقد لقاءات مع عدد من المسئولين الألمان المعنيين بقطاع السياحة، والتنسيق معهم لإمكانية رفع الحظر عن مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ من أول أكتوبر.ويأتي هذا اللقاء المرتقب فى ظل الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم ألمانيا للسفر إلى الدول من خارج الاتحاد.يشار إلى أن وزير السياحة قد انتهى من مشاركته فى الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الجورجية تبليسي، بمشاركة مايقرب من 170 وزيرًا ومسئولًا عن السياحة فى 24 دولة وبمشاركة باقى دول العالم عبر خاصية الفيديو كونفرانس.