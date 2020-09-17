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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن يتهم الحوثي بتقويض جهود إحلال السلام

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:08 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
أ.ش.أ
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اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي بمواصلة العمل على تقويض جهود إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتطلق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة (إيرانية الصنع) على الأحياء المدنية في مدينة مارب وكذلك على المملكة العربية السعودية غير أبهة بحياة المدنيين؛ الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي دعم الحكومة الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وإنقاذ الشعب اليمني وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء الإرياني الذي عقده اليوم، الخميس، مع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرت - خلال الاجتماع - مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية، في ظل تصعيد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في عدد من الجبهات، وقصفها المتواصل للأعيان المدنية والأحياء السكنية في مدينة مأرب، والجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدعم الحكومة الشرعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والانسانية.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى ضرورة المضي في تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتوجيه الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية واستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بدعم جهود إحلال السلام في اليمن والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة بالازمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).

بدوره، أكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون على الموقف الثابت للمجلس الخليجي في دعم الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، مثمنا الجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال.

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