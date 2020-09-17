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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مادلين طبر تنتهى من تصوير «الوجه الآخر»

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:06 م
الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر
حسن أمين
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انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC بمشاركة النجوم ماجد المصري ونسرين طافش وندا موسى وأحمد سلامة وأحمد سعيد عبد الغني.

المسلسل فكرة ماجد المصري سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وتدور أحداثه في قالب تشويقي من خلال 45 حلقة، حيث تحدث العديد من التحولات الدرامية المهمة في كل 15 حلقة.

من ناحية أخرى تواصل مادلين تقديم برنامجها "حلوة يا دنيا" على قناة تن يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساء، حيث قدمت خلاله باقة متنوعة من الفقرات الاجتماعية والفنية والخاصة بالمرأة وكل ما يهم الأسرة المصرية.

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