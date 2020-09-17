للشباب حتى 35 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى الصيدليات

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى الصيدليات الشهيرة، ويحدد الراتب بحسب الخبرة والمقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة 20 مندوب مبيعات منتجات تجميل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد اللغة الإنجليزية (قراءة) من الجنسين.كما تطلب الصيدلية 15 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يجيد التعامل مع الحاسب الآلي (برامج الأوفيس).على أن يكون المتقدم للوظائف، حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره علي 30 سنة.كما تحتاج الصيدلية، 10 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، و10 مندوبين توصيل، يجيد القراءة والكتابة، و10 عمال خدمات، ولا يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل، وذلك للشباب حتى 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01225035707، والتواصل مع المدير المسئول أيمن وحيد، أو التوجه لمقر الصيدلية في 6ج تقسيم أسماء فهمي، أرض الجولف، مدينة نصر.