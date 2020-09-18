سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18-9-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 18-9-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، اختتمت مؤشرات بورصة الكويت جلسات للأسبوع الحالي على صعود كافة مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.28% رابحًا 75.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحًا 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.43 نقطة.
وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% رابحًا 52.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة.
محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.69.
أسعار الدينار الكويتي
وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والإسكان انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه للبيع 51.60، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69.
وواصل سعر الدينار الكويتي اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.54 جينه وللبيع 51.66، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72.
عالميًا، اختتمت مؤشرات بورصة الكويت جلسات للأسبوع الحالي على صعود كافة مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.28% رابحًا 75.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6009.90 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحًا 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.43 نقطة.
وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.97% رابحًا 52.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.16 نقطة.
محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.69.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 18-9-2020سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي تراجعًا ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72.
أسعار الدينار الكويتي
وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك التعمير والإسكان انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه للبيع 51.60، أما في البنك الاهلي الكويتي فسجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69.
وواصل سعر الدينار الكويتي اليوم تراجعه أمام الجنيه ليسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.54 جينه وللبيع 51.66، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72.